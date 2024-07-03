60 saniyede ekonomide bugün (03 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷 🇷🇺 Erdoğan ile Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 3, 2024
📊Haziran ayı enflasyon ve ihracat rakamları açıklandı
🏧Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/0TVBSSRDXL