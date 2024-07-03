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Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde

ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 75,1 milyar dolarla Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dilara Zengin Okay  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
ABD'nin dış ticaret açığı Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artışla 75,1 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 76,3 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu dönemde Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda 74,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı mayısta yüzde 0,7 azalışla 261,7 milyar dolara, ithalatı yüzde 0,3 azalarak 336,7 milyar dolara geriledi.

Çin'e ve Meksika'ya karşı verilen dış ticaret açığı arttı

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık söz konusu dönemde artış gösterdi. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,6 artarak 23,9 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin Meksika'ya karşı verdiği ticaret açığı da mayısta yüzde 10,2 artışla 14,1 milyar dolara çıktı.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (19,3 milyar dolar), Vietnam (10,3 milyar dolar), Almanya (7,3 milyar dolar), Japonya (6,3 milyar dolar), Güney Kore (6,2 milyar dolar), İrlanda (5,7 milyar dolar), Tayvan (5,3 milyar dolar), Kanada (5 milyar dolar), İtalya (4,8 milyar dolar), Hindistan (3,8 milyar dolar), Malezya (2 milyar dolar), Fransa (1,7 milyar dolar), İsviçre (1,7 milyar dolar), İsrail (600 milyon dolar), Suudi Arabistan (100 milyon dolar) ve Birleşik Krallık (100 milyon dolardan az) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (4,1 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,5 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Hong Kong (1,6 milyar dolar), Singapur (1,3 milyar dolar), Brezilya (500 milyon dolar) ve Belçika (400 milyon dolar) oldu.

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