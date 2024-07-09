60 saniyede ekonomide bugün (09 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🚀 Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 9, 2024
🗣️ TÜİK Başkanı Çetinkaya, soruları yanıtladı
📌 AA Enerji Terminali, Türkçe yayın hayatına başladı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Pm2KVYpTZy