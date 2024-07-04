60 saniyede ekonomide bugün (04 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Türk lirasıyla dış ticaret hacmi artıyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 4, 2024
🚗Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg
🪙Kripto varlıklarda düşüş eğilimi sürüyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/Iwc3tCGGnl