Dolar
26.66
Euro
28.96
Altın
1,941.88
ETH/USDT
1,702.40
BTC/USDT
27,135.00
BIST 100
7,914.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (31 Ağustos 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
60 saniyede ekonomide bugün (31 Ağustos 2023)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Karadeniz tahıl girişimi için ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı
Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balon turları hafta sonuna ertelendi
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (31 Ağustos 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (31 Ağustos 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Ağustos 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Ağustos 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ağustos 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ağustos 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (24 Ağustos 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ağustos 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (23 Ağustos 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ağustos 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet