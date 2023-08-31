60 saniyede ekonomide bugün (31 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👩💼 Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 31, 2023
🏭 İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
🚘Araç ve taşınmaz satışı ilanlarına yeni düzen
🤝Türkiye-BAE anlaşması yürürlüğe giriyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/z2gNDKsr6q