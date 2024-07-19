Dolar
33.06
Euro
35.99
Altın
2,401.47
ETH/USDT
3,456.70
BTC/USDT
65,537.00
BIST 100
11,140.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklayacak. Küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
logo
Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Mahmut Çil  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit ormancı Şahin Dönertaş'ın cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 5 uçak NATO görevi kapsamında Romanya'da uçtu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde aşure ikramı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İGA'dan "küresel yazılım sorunu" nedeniyle yolculara uçuşları kontrol uyarısı

Benzer haberler

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,8 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye'nin mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayınlandı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 142,9 milyar dolar oldu

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 142,9 milyar dolar oldu
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı
TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek adım

TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek adım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet