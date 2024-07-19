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Ekonomi

Bakan Şimşek: KKM stoku TL bazında 47 haftadır gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku, Türk lirası bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Bakan Şimşek: KKM stoku TL bazında 47 haftadır gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından KKM hesaplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk lirasına güvenin arttığını bildiren Şimşek, programlarının önemli amaçlarından biri olan KKM hesaplarının kademeli azaltılmasında ciddi mesafe aldıklarını vurguladı.

Şimşek, ekonomide dengelenmenin, dış kaynak girişinin hızlanmasının, portföy tercihlerinin liraya yönelmesinin ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrarın daha da güçlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"KKM stoku, Türk lirası bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı. KKM'nin payı azalırken Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor."

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