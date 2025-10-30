Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat’ta "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Parmelin ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin ile görüştü.

Hülya Ömür Uylaş  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Bakan Şimşek, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Parmelin ile bir araya geldi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin'in görüşmesi Bakanlık'ta yapıldı.

Toplantıya, teknik heyetlerin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsviçre Küresel İş Girişim Ajansı Başkan Yardımcısı François Gabella, İsviçre İş Federasyonu Başkanı Christoph Mader ve Bilim Endüstrileri Başkanı Annette Luther katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ele alındı.

Taraflar, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının yanı sıra üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi ve işbirliği yapılması konularında da görüş alışverişinde bulundu.


Sağlık sektörü için ortak çalışma grubu kurulacak

Toplantıda ayrıca, ilaç ve sağlık teknolojileri sektörlerinde işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmede Bakan Şimşek, İsviçreli reel sektör temsilcileri ve finans sektörü yatırımcılarıyla bir araya gelmek üzere bu ülkeye davet edildi.

İlgili konular
