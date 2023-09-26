60 saniyede ekonomide bugün (26 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla ilgili yoğun bir takvim var— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 26, 2023
📈Bakan Şimşek'ten AIIB'den sağlanan finansmana ilişkin açıklama
🏭Sanayinin şampiyonu belli oldu
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