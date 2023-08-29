60 saniyede ekonomide bugün (29 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👩💼 Memurların gözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 29, 2023
🚗 Ek MTV'de ödeme süresi uzatıldı
🌾TMO bu yıl rekor ürün aldı
🛩️ TEKNOFEST Ankara, yarın kapılarını açacak
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/9KffiuGpo2