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Dünya, Ekonomi

Almanya'da istihdam beklentileri 2020'den beri en kötü durumda

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), Almanya'da istihdam piyasasına ilişkin beklentilerin 2020'den beri en kötü seviyesine indiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Almanya'da istihdam beklentileri 2020'den beri en kötü durumda

Berlin

IAB, ağustos ayına ilişkin istihdam piyasası barometresi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, enstitünün istihdam piyasası barometresi ağustos ayında 0,6 puan azalarak 100,5 puana indi. Böylece, istihdam piyasası ile ilgili barometre 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi.

İstihdamda toparlanma olasılığının ağustosta art arda dördüncü ayda da düşerken özellikle işsizliğin artmasının beklendiği belirtilen IAB açıklamasında, işsizliği öngören barometrenin 0,6 puan düşerek 97,5 puana gerilediği bildirildi.

IAB’nın Avrupa İşgücü Piyasası Barometresi ise ağustosta 1 puan düşerek 99,7 puana geriledi. Barometrenin bu yıl ilk kez 100 puanlık nötr seviyenin altına düşmesi dikkati çekti.

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik gerileme Almanya'da etkisini gösterdi, artık iş gücü piyasasına da damgasını vuruyor." ifadesini kullandı.

Weber, "Uzun bir süre boyunca Avrupa iş gücü piyasalarının ekonomik kriz zamanlarında iyi performans gösterdiğini belirterek, "Ama artık ekonomik bir dönüşümün zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ekonomi büyümüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

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