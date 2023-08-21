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Ekonomi

Bundesbank: Resesyondaki Alman ekonomisinde henüz bir toparlanma yok

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisindeki büyümenin üçüncü çeyrekte, yurt dışından gelen zayıf talep ve artan finansman maliyetleri nedeniyle muhtemelen yatay kalmasının beklendiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Bundesbank: Resesyondaki Alman ekonomisinde henüz bir toparlanma yok

Berlin

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu yayımlandı.

Raporda, öncü tahminlerin Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydettiğine işaret ettiği ifade edilerek, yılın temmuz-eylül dönemi için görünümün çok daha iyi olmadığı belirtildi.

Bundesbank, yurt dışından gelen zayıf talep ve faiz artışlarıyla yükselen finansman maliyetlerinin ekonomiyi baskıladığını belirterek, "Almanya'nın ekonomik çıktısı muhtemelen üçüncü çeyrekte de büyük ölçüde değişmeden kalacak.” denildi.

Alman mallarına dış talebin son zamanlarda düşüş eğiliminde olduğuna yer verilen raporda bu nedenle sanayi üretiminin temmuz-eylül döneminde zayıf kalmaya devam edeceğine işaret edildi.

Bundesbank raporunda, Almanya’nın en büyük ticaret ortağı Çin'in Kovid-19 salgını sonrası toparlanmasının "ivme kaybettiğine” yer verilerek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu düşürmeye yönelik faiz artırımlarıyla artan borçlanma maliyetlerinin de Almanya’da yatırım ve inşaat sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini öngörüldü.

Bankanın raporunda, fiyat baskılarının çok yavaş hafiflemesi nedeniyle enflasyonun uzun bir süre için ECB’nin yüzde 2 hedefinin üstünde kalabileceğine yer verildi.

Ekonomi resesyonda

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme beklerken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları ekonominin 2023'de yüzde 0,2 ila 0,4 seviyesinde küçülmesini bekliyor.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 25 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü GSYH verilerini açıklayacak.

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