Dünya

Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı

Alman hükümet kurumları ve yetkililer, otomotiv üreticisi Volkswagen’in (VW), İsrailli silah şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yaptığı iddialarını yalanlamadı.

Bahattin Gönültaş, Erbil Başay, Cüneyt Karadağ  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı

Berlin

Alman hükümet kurumları ve yetkililer, otomotiv üreticisi Volkswagen’in (VW), İsrailli silah şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yaptığı iddialarını yalanlamazken; Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, "Almanya'daki istihdamı korumaya yönelik her türlü girişimin memnuniyetle karşılandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Alman Federal Hükümet Sözcülüğünün, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, uluslararası basındaki, "Volkswagen'in üretimin durdurulması riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli silah şirketi Rafael ile işbirliğine giderek, Demir Kubbe hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenleri üretebileceği" iddiasının not edildiği belirtildi.

Otomotiv sektörünün halihazırda köklü dönüşüm sürecinden geçtiğine ve uluslararası rekabetin giderek zorlaştığına işaret edilen açıklamada, bu çerçevede Almanya’daki istihdamı korumaya yönelik her türlü girişimin olumlu karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, federal hükümetin, sektörün durumunu yakından izlemeye devam ettiğinin altı çizildi.

Geçen yıl, otomotiv sektöründeki gelişmelerin ele alındığı geniş katılımlı zirve düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, etkilenen şirketler ve büyük otomotiv gruplarının merkezlerinin bulunduğu eyaletlerle birlikte sektörü destekleyecek önlemler üzerinde mutabakata varıldığı aktarıldı.

Savunma Bakanlığı: Uygun zamanda bilgilendirme yapılacak

Almanya Savunma Bakanlığı da AA'nın sorusuna, "Demir Kubbe (Iron Dome)" sistemiyle ilgili kamuya açık bilgilerin mevcut olduğu, olası tedarik süreçlerine dair detayların ise ancak parlamentonun onayının ardından paylaşılabileceği yanıtını verdi.

Bakanlığın yanıtında, bu tür görüşmelere ilişkin iddiaların ne doğrulandığı ne de yalanlandığı belirtilerek, konunun gizliliğine ve uygun zamanda bilgilendirme yapılacağına işaret edildi.

"İstihdamı korumaya yönelik her girişim memnuniyetle karşılanıyor"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı da AA'nın sorusuna, uluslararası basında yer alan "Volkswagen'in, İsrailli Rafael şirketiyle işbirliği yaparak Demir Kubbe sistemi için bileşen üretebileceği" iddialarının takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından verilen yazılı yanıtta, "Hükümet, şirketlerin somut girişimleri veya görüşmeleri hakkında prensip gereği yorum yapmamaktadır. Bu tür işbirlikleri ticari kararlardır." ifadeleri kullanıldı.

Otomotiv sektörünün zorlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret edilen yanıtta, "Almanya'daki istihdamı korumaya yönelik her türlü girişimin memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Volkswagen: Spekülasyonlara katılmıyoruz

İddiaların odağındaki Volkswagen Grubu'ndan, AA’nın sorusuna verilen yanıtta da Osnabrück fabrikasının 2027 sonrası geleceği için farklı pazar fırsatlarının ve araç konseptlerinin değerlendirildiği ancak henüz somut bir karar alınmadığı bildirildi.

Şirket Sözcüsü, "Volkswagen AG bünyesinde silah üretimi yapılması gelecekte de ihtimal dışıdır. Osnabrück tesisinin planlamasına dair spekülasyonlara katılmıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu tesisin, küçük seri ve özel projeler konusundaki uzmanlığına dikkati çeken Volkswagen yönetimi, süreç hakkında çalışanların bilgilendirildiğini kaydetti.

Yanıtta, Rafael ile stratejik ortaklık konusunda herhangi bir görüşme ya da işbirliği olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

"Önemli olan endüstriyel perspektif"

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall tarafından AA'nın sorularına verilen yazılı yanıtta, "söylentiler yerine tesis için sürdürülebilir endüstriyel çözümlere odaklandıkları" belirtildi.

Sendika Sözcüsü Alina Heisig, "Fabrikada on yıllardır süregelen bir araç üretim tecrübesi ve yüksek nitelikli çalışan gücü var. Volkswagen yönetimi, 2027 sonrasına dair çalışanlara güvenilir bir perspektif sunma sorumluluğu altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Volkswagen'in "İsrailli silah üreticisi Rafael ile görüştüğü" iddiası

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in kapatılma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli silah şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürülmüştü.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Alman hükümetinin desteklediği projeyle 2 bin 300 kişilik istihdamın korunması hedefleniyor.

STRATCOM Zirvesi yarın başlıyor
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
Diyarbakır'da 4 işçinin öldüğü kazaya ilişkin 10 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı

Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı

Almanya'da elektrik fiyatları "ABD/İsrail-İran Savaşı" ile yükseldi

Orta Doğu'daki çatışmalar Alman ihracatçılarının beklentilerini düşürdü

Almanya'da Volkswagen’ın İsrail için silah üreteceği haberleri bölge sakinlerini tedirgin etti

Almanya'da Volkswagen’ın İsrail için silah üreteceği haberleri bölge sakinlerini tedirgin etti
Arzu Karabulut'un gurbetten Türk Milli Takımı'na uzanan futbol yolculuğu

Arzu Karabulut'un gurbetten Türk Milli Takımı'na uzanan futbol yolculuğu
Volkswagen'ın Osnabrück fabrikası için İsrailli Rafael şirketiyle görüştüğü iddia edildi

Volkswagen'ın Osnabrück fabrikası için İsrailli Rafael şirketiyle görüştüğü iddia edildi
