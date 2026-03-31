Dolar
44.48
Euro
51.26
Altın
4,575.58
ETH/USDT
2,061.90
BTC/USDT
67,021.00
BIST 100
12,738.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Alman iş gücü piyasasında "bahar canlanması" beklentilerin altında kaldı

Almanya iş gücü piyasasında her yıl bahar aylarında görülen geleneksel canlanma, bu yıl zayıf bir başlangıç yaptı.

Bahattin Gönültaş  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Berlin

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, martta şubat ayına göre 49 bin azalarak 3,21 milyon oldu. 2025'e göre ise işsiz sayısı 54 binlik artış kaydetti.

Mart ayında işsizlik oranı, şubat ayına kıyasla 0,1 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 6,4 olarak kaydedildi.

İş gücü piyasasındaki durgunluk, mevsimsellikten arındırılmış verilerde daha net görüldü. Mevsimsel etkiler dışarıda bırakıldığında, işsizlik rakamlarında herhangi bir değişim yaşanmadığı ve piyasanın yatay bir seyir izlediği belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, piyasadaki dinamizm eksikliğine dikkati çekerek, "Bahar canlanması her zamanki gibi mart ayında başladı ancak bu yıl belirgin bir ivmeden yoksun seyrediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet