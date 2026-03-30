Almanya’da "Rusya için casusluk yaptığı" iddiasıyla bir Ukraynalı tutuklandı

Almanya’da, "Rusya için casusluk yaptığı" iddiasıyla Ukrayna vatandaşı Vitalii M'nin tutuklandığı bildirildi.

Erbil Başay  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Almanya’da "Rusya için casusluk yaptığı" iddiasıyla bir Ukraynalı tutuklandı

Berlin

Almanya Federal Savcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Vitalii M’nin 27 Mart’ta Hagen kentinde gözaltına alındığı ve 28 Mart’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin "yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla" suçlandığı ifade edildi.

"Vitalii M’nin, en geç Kasım 2025'ten itibaren, bir Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukrayna’daki savaş başladıktan sonra Ukrayna ordusunda çatışmalara katılan ve Almanya'da ikamet eden bir kişi hakkında bilgi topladığı" iddia edilen açıklamada, bu casusluk eyleminin Almanya'da bulunan hedef kişiye yönelik muhtemelen başka istihbarat operasyonlarının hazırlığı amacı taşıdığı savunuldu.

ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Almanya’da "Rusya için casusluk yaptığı" iddiasıyla bir Ukraynalı tutuklandı

Almanya’da "Rusya için casusluk yaptığı" iddiasıyla bir Ukraynalı tutuklandı

Batılı 4 ülke, İsrail'den Filistinli mahkumlara idam cezasını öngören tasarının reddedilmesini istedi

Alman-İsrail Derneği yöneticisinin, "Almanya'da çocuğa cinsel istismar" davası tartışma konusu oldu

Volkswagen'in Üst Yöneticisi Blume, Osnabrück fabrikasının askeri üretime geçeceğini teyit etti

Volkswagen'in Üst Yöneticisi Blume, Osnabrück fabrikasının askeri üretime geçeceğini teyit etti
Almanya'da yapılan araştırmaya göre, ülkedeki 5 gençten biri yurt dışına taşınmayı planlıyor

Almanya'da yapılan araştırmaya göre, ülkedeki 5 gençten biri yurt dışına taşınmayı planlıyor
Alman milletvekili Edis, Volkswagen'ın İsrailli silah şirketiyle olası işbirliğine karşı çıktı

Alman milletvekili Edis, Volkswagen'ın İsrailli silah şirketiyle olası işbirliğine karşı çıktı
