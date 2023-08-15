60 saniyede ekonomide bugün (15 Ağustos 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Moody's, Türk bankalarının görünümünü yükseltti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 15, 2023
👥 YOİKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
📌Temmuzda bütçe fazla verdi
📊Rusya Merkez Bankası politika faizini yükseltti
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/EnVRCQcgfb