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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek günü 7.690,75 puandan tamamladı.

Muhammed Said Tanıl  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 146,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,70 artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,88 ile sigorta oldu.

Küresel pay piyasalarında ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileriyle birlikte resesyon ihtimalinin de yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulduğunu hatırlatarak, buna karşın enflasyonun hala hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde olması nedeniyle tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatiften durağana yükseltildiğini bildirdi.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, hükümetin seçimler sonrasında ortodoks politikaların uygulanmasına yönelik attığı adımların, Türk bankalarının faaliyet ortamını destekleyici yönde olduğu kaydedildi.

Analistler, yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, yurt dışında İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de inşaat izinleri ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının öne çıkacağını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç olduğunu belirten analistler, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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