60 saniyede ekonomide bugün (18 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📈Merkez Bankası'ndan yeni TL adımları— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 18, 2023
💵Alibaba, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım planlıyor
📈Kripto paralara düzenleme çalışmaları hızlandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/FHisX3Vpmb