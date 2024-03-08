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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de halka hitap ediyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (08 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (08 Mart 2024)

👩‍🏭Halkbank'tan kadın girişimcilere destek

🏭Hazine'den işletmelere kefalet imkanı

📈Borsa yatırımcısına kazandırdı

👷ABD'de tarım dışı işsizlik rakamları belli oldu

60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/0wkihkQuNh

— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 8, 2024 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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