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Ekonomi

11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluşturdu

Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı sona erdi.

Cem Şan  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
11. Bursa Textile Show Fuarı yaklaşık 40 ülkeden alıcıları firmalarla buluşturdu

Bursa

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, KFA Fuarcılık tarafından Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde 5-7 Mart'ta gerçekleştirilen fuar, 3 günde 40'ı aşkın ülkeden alıcıları ağırladı.

Trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanının sunulduğu fuara, iki salonda 80'i aşkın firma katıldı.

BTSO öncülüğünde yürütülen giysilik kumaş UR-GE projeleri kapsamında B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmesi yaptı. Fuara, başta Avrupa, Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı'nın sektörün ihracat hedeflerine katkı sağladığını bildirdi.

Fuarın bu yıl 11'inci kez düzenlendiğini belirten İsmail Kuş, "BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesi için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bursa Textile Show Fuarı da bu vizyonla hayata geçen organizasyonlardan birisi. Fuar yurt dışından yabancı alıcıları Bursalı firmalarla buluşturdu. Sektörümüzün nitelikli büyümesi için ihracat önemli. Biz de bu hedefle fuarcılık çalışmalarına önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Bursa'daki firmalarla iletişim halindeyiz"

Belçika'da tekstil sektörünün önemli firmalarından birinin tasarımcılarından olan Anton Frans da uzun süredir Türkiye'den ürün aldıklarını belirtti.

Bursa'da işbirliği yaptıkları birçok firma olduğunu ifade eden Frans, "Bursa'ya ikinci kez geldim. Bursa'daki firmalarla sürekli iletişim halindeyiz. Bu fuar bizim için çok önemli çünkü çalıştığımız tüm firmaları aynı mekanda görebiliyoruz." dedi.

Mısır'dan gelen Menna Shalaby, keten ve dokuma kumaş siparişi vererek ülkesine döneceğini belirterek, "Bir sonraki fuara mutlaka geleceğim. Kumaş kalitesi Bursa'da çok iyi." ifadesini kullandı.

Hollanda'dan gelen Hajar Lmerrouni ise şal üzerine satış yaptığını, doğal iplik malzemelerinin kendisi için büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti, fuarın her açıdan nitelikli bir yapıya sahip olduğunu, istediği ürünleri kolayca bulduğunu kaydetti.

Ukrayna'da faaliyet gösteren bir firmadan Antonina Pasichnyk de kadın giysi üretimi için kumaş tercihlerinin Bursa olduğunu, fuarda yeni iş bağlantıları kurduğunu belirtti.

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