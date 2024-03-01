60 saniyede ekonomide bugün (01 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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⚙️Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik eylem planı açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 1, 2024
🗃️Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme dönemi başladı
🚜Çiftçilere 9 milyar liralık mazot ve gübre desteği
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/Vpcy4KafMi