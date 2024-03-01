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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz'da halk buluşması programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray’da AK Parti Teşkilatının düzenlediği programda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen konferansta konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (01 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (01 Mart 2024)

Ankara
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