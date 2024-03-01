Dolar
31.36
Euro
34.02
Altın
2,085.30
ETH/USDT
3,406.50
BTC/USDT
61,760.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,64 puan azalırken, işlem hacmi 108,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman gideceğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, hazine nakit dengesi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Fed Bej Kitap raporu, Avro Bölgesinde büyüme, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.060 seviyesinin destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 980 şüpheli yakalandı
Emine Erdoğan BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da görüştü
Emine Erdoğan Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Forbes ile görüştü
'Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda Türk dünyasının yüzyılı olarak görüyoruz'

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi yılın ilk iki ayında dünya endekslerini geride bıraktı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet