60 saniyede ekonomide bugün (18 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
🎙️Bakan Şimşek: Türkiye, dış finansmanda tüm zamanların rekorunu kırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 18, 2025
🖊️Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
📉Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları 11,6 milyar liraya düştü
