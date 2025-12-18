Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde “Konya İl Tanıtım Günleri”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Almanya özel yatırımları harekete geçirmek için 30 milyar avroluk fon kurdu

Alman hükümeti, büyümekte zorlanan ekonomiyi canlandırmak amacıyla “Deutschlandfonds” adlı 30 milyar avro tutarında yatırım fonu açıkladı.

Bahattin Gönültaş  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Almanya özel yatırımları harekete geçirmek için 30 milyar avroluk fon kurdu

Berlin

Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile kamu bankası Alman Kalkınma Bankasının (KfW) Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Wintels’ın birlikte duyurduğu fonun başlangıç sermayesi yaklaşık 30 milyar avro olacak.

Fon, enerji dönüşümü, teknoloji ve endüstriyel modernizasyon alanlarında yatırımlar ve projeler için ülkede özel sermayeyi harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’nın, yıllar süren ekonomik durgunluğun ardından rekabet gücünü yeniden kazanmak için ortaya koyduğu stratejik çabaların bir aşamasını oluşturan fon, doğrudan kamu harcamaları yerine, özel yatırımcıların riskini azaltmaya yönelik garanti ve krediler sağlanması ile öz sermaye yatırımları yapılmasına dayanıyor.

KfW tarafından yönetilecek fon, kredi garantisinden oluşacak ve ek olarak 130 milyar avroluk yatırımı teşvik edecek.

Fon, karbon salımını azaltma ve kritik ham maddeleri güvence altına alma projeleri yürüten sanayi şirketleri ve KOBİ'ler, yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yapan enerji tedarikçileri ve yüksek teknoloji, biyoteknoloji ve savunma teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren start-up'lar olmak üzere üç ana alana odaklanacak.

Fonun, geleceğe yönelik kilit alanlarda yatırımları teşvik etmeye yardımcı olması ve böylece ülkeyi geleceğe hazır hale getirmesi bekleniyor.

Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile Meclis'te bir araya geldi

Alman hükümeti 2026'da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak

Almanya'da bir camiye saldırı planına ilişkin soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı

