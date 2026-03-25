Ekonomi

Volkswagen'ın Osnabrück fabrikası için İsrailli Rafael şirketiyle görüştüğü iddia edildi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'ın (VW), üretim durdurma riski bulunan Osnabrück fabrikasını kurtarmak amacıyla İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Bahattin Gönültaş  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Volkswagen'ın Osnabrück fabrikası için İsrailli Rafael şirketiyle görüştüğü iddia edildi

Berlin

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Alman hükümetinin desteklediği projeyle 2 bin 300 istihdamın korunması hedefleniyor.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yönelttiği Volkswagen yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

