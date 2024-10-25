Dolar
34.30
Euro
37.13
Altın
2,734.65
ETH/USDT
2,533.00
BTC/USDT
67,840.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ekim 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
60 saniyede ekonomide bugün (25 Ekim 2024)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiasını yalanladı
Irak'ın kuzeyine dün gerçekleştirilen hava harekatlarında 30 terörist etkisiz hale getirildi
Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor
Şehit, harp ve vazife malulleri çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı
Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Ekim 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (21 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Ekim 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (18 Ekim 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (18 Ekim 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet