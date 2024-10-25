60 saniyede ekonomide bugün (25 Ekim 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🇹🇷 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli paralarla ticaret vurgusu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 25, 2024
🚢 Oruç Reis, Somali'ye ulaştı
💳 Küresel e-ticaret hacminde yıl sonu hedefi 6,3 trilyon dolar
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/VzyLz8f99e