Dolar
43.14
Euro
50.21
Altın
4,511.36
ETH/USDT
3,126.80
BTC/USDT
91,700.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ocak 2026)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla...

09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
60 saniyede ekonomide bugün (09 Ocak 2026)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Savunma Bakanı: Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimizi bir anlaşmayla taçlandırmış olacağız
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
Hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazetecilerin isimleri basın müzesinde yaşatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (09 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (05 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Ocak 2026)
60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2026)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Ocak 2026)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet