60 saniyede ekonomide bugün (05 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla...
Ankara
📊Türkiye'nin aralık ayı enflasyonu belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 5, 2026
📌Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
📈BİST 100 endeksi rekor kırdı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/MXkH2IxVwq