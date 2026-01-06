60 saniyede ekonomide bugün (06 Ocak 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla...
💼 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri istihdama kazandıracak programı açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 6, 2026
📊 Kamuyla çalışan tedarikçiler için puanlama dönemi
📱 Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde yeni gelişme
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Wn9f8Fg4Mq