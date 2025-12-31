60 saniyede ekonomide bugün (31 Aralık 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla...
Ankara
🇹🇷Türkiye, üretim ve yatırımda vites yükseltecek— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 31, 2025
📉Vergi ve harç artışları yeniden değerlemenin altında
🚛İhracatın aralıkta güçlü gerçekleşmesi bekleniyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/4TpiNBQ8oQ