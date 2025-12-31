Dolar
Ekonomi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik kontenjanları tespit edildi.

Hülya Ömür Uylaş, Mehmet Can Toptaş  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatı için tarife kontenjanı belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin üçüncü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre bazı kimyasallar, elektrik transformatörleri, akümülatörler, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2027'ye kadar geçerli olmak ve kararda belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

Bir diğer kararla dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı tespit edildi. Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalat için 8 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacak.

Söz konusu iki karar yarın yürürlüğe girecek.

Bir başka kararla bazı kimyasalların sıfır gümrükle ithalatı için 16 Şubat-31 Aralık 2026 döneminde uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi. Bu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararlar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek.

Öte yandan Ticaret Bakanlığının söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.


