Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki ahşap kalıp üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve zabıta ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Geniş alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.