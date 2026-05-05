Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi.

Haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Fars Haber Ajansı'na göre, Şehriyar Kaymakamı Seccad Berenci olaya ilişkin bilgi vermişti.

Kaymakam Berenci, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde sabah saatlerinde çıkan yangında en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Berenci, can kaybının artma ihtimali olduğunu söylemişti.