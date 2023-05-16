Dolar
19.73
Euro
21.43
Altın
1,988.31
ETH/USDT
1,825.00
BTC/USDT
27,081.00
BIST 100
4,589.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı

ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 686,1 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,8 artması yönündeydi. Art arda 2 aylık düşüşün ardından toparlanma gösteren perakende satışlar, martta yüzde 0,7 azalmıştı.

Ülkede perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı. Beklentiler, perakende satışların söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 4,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar martta yıllık bazda 2,42 artmıştı.

Nisan ayında perakende satışlardaki artışta; çeşitli mağaza perakendecileri, mağaza dışı perakendeciler, genel mal mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, restoranlar, inşaat malzemesi ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlarda yaşanan yükseliş öne çıktı.

Aynı dönemde benzin istasyonları ile mobilya, elektronik, giyim ürünlerinin satıldığı mağazalarda ve spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

Analistler, perakende satış verilerinin bu yıl artan resesyon risklerine rağmen tüketici harcamalarının ikinci çeyreğin başlarında muhtemelen güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 2001'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz
Malatya'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

Benzer haberler

ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı

ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet