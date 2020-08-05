Euro
8.40
Dolar
7.05
BIST 100
1,087.89
Altın
2,043.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı

ABD'de dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 azalarak 50,7 milyar dolara geriledi.

Dilara Zengin   | 05.08.2020
ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı

Washington DC

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 azalarak 50,7 milyar dolar oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ayından bu yana artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 50,1 milyar dolar olması yönündeydi.

Mayıs ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 54,6 milyar dolardan 54,8 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin ihracat ve ithalatı, ekonomik faaliyetinin normalleşmeye başlamasıyla haziranda artış kaydetti.

Ülkenin haziran ayındaki ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 158,3 milyar dolara yükseldi. Ülkenin ithalatı da aynı dönemde yüzde 4,7 artışla 208,9 milyar dolara çıktı.

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak son dönemde gerilimin yeniden arttığı Çin ile arasındaki ticaret açığı haziranda 26,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (13,1 milyar dolar), Meksika (9 milyar dolar), Almanya (3,8 milyar dolar), Tayvan (2,4 milyar dolar), İtalya (2,1 milyar dolar), Güney Kore (1,9 milyar dolar), Japonya (1,8 milyar dolar), Hindistan (1,7 milyar dolar), Fransa (1 milyar dolar), Suudi Arabistan (700 milyon dolar), Singapur (200 milyon dolar) ve Kanada (100 milyon dolar) yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da Kovid-19 bulaşanların sayısının 10 milyon olduğu tahmin ediliyor
Kırıkkale'de Salgın Denetim Merkezi faaliyetlerine başladı
'Koronavirüs dedektifleri' yüksek nem ve sıcağa rağmen fedakarca çalışıyor

Benzer haberler

ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı

ABD'de dış ticaret açığı haziranda yüzde 7,5 azaldı

Feci patlamanın kazananları ve kaybedenleri

Prof. Dr. Caşın: ABD'li şirketin YPG/PKK ile yaptığı petrol anlaşması uluslararası hukuka aykırı

21. yüzyılda yeni Orta Doğu düzeni

21. yüzyılda yeni Orta Doğu düzeni
İran'dan ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki

İran'dan ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki
ABD Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya desteğini yineledi

ABD Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya desteğini yineledi