Dolar
13.48
Euro
15.24
Altın
1,848.85
ETH/USDT
2,462.00
BTC/USDT
36,866.00
BIST 100
1,945.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD Ticaret Bakanlığı çip sıkıntısının devam edeceği konusunda uyardı

ABD Ticaret Bakanlığı, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 25.01.2022
ABD Ticaret Bakanlığı çip sıkıntısının devam edeceği konusunda uyardı

Washington DC

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin "kırılgan" olmaya devam ettiği belirtilerek, talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Yarı iletkenlere talebin 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.

Açıklamada, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğu vurgulanarak, ankete katılanların sorunun gelecek 6 ay içinde ortadan kalkacağını öngörmediği kaydedildi.

Otomobil üreticileri ile tıbbi cihaz üreticileri tarafından kullanılan bazı çiplerde "alışılmadık" derecede yüksek fiyatlar görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yüksek fiyatlara ilişkin iddiaların inceleneceği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Omicron'un yayılması m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor
Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi
Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri son buluyor
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

Benzer haberler

ABD Ticaret Bakanlığı çip sıkıntısının devam edeceği konusunda uyardı

ABD Ticaret Bakanlığı çip sıkıntısının devam edeceği konusunda uyardı

Intel, iki yeni çip fabrikası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

AB'nin enerji dönüşümüne yıllık 360 milyar avro yatırım gerekiyor

Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi

Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi
Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştü

Renault Grubu'nun küresel satışları çip kıtlığı nedeniyle 2021'de yüzde 4,5 düştü
Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı

Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı