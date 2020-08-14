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Dünya

ABD'de perakende satışlar temmuzda beklentiyi karşılayamadı

ABD’de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin altında bir yükseliş kaydetti.

Dilara Zengin   | 14.08.2020
ABD'de perakende satışlar temmuzda beklentiyi karşılayamadı

Washington DC

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2 artışla 536 milyar dolar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ile haziran aylarında yakaladığı yükseliş eğilimini koruyan ancak artış hızında yavaşlama kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 1,9 artması yönündeydi

Perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda da yüzde 2,7 arttı.

Haziran ayına ait perakende satışlardaki aylık yükseliş ise yüzde 7,5'ten yüzde 8,4'e revize edildi.

Perakende satışlarda temmuz ayında görülen yükselişte, elektronik, akaryakıt istasyonları, giyim ve yiyecek mağazalarındaki satışların artması etkili oldu. Elektronik sektöründeki satışlar, yüzde 22,9, akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 6,2, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 5,7 ve yiyecek sektöründeki satışlar yüzde 5 arttı.

Analistler Kovid-19 vakalarındaki artış ve işsizlik yardımlarındaki azalış nedeniyle perakende satışlardaki toparlanmanın daha da yavaşlayabileceğini belirtti.

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