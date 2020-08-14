Euro
8.73
Dolar
7.38
BIST 100
1,084.93
Altın
1,945.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ülkesi için "tehlike oluşturduğunu" belirtti.

Tevfik Durul   | 14.08.2020
Eski Yunanistan Başbakanı Çipras: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

Atina

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, partisine yakın yayın organlarından Efsin gazetesine yazdığı makalede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin, Libya konusunda ABD'den aldığı desteği ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıflığını kullanarak bölgede büyük bir deniz gücü olmaya giriştiğini" savunan Çipras, "Bununla birlikte Ayasofya'yı camiye dönüştüren Erdoğan, dünyada İslam hareketinin lideri olma yolunda." ifadesini kullandı.

Çipras, İtalya ile yaptıkları deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının "çok kötü olmadığını" kaydederek, "Ancak Mısır ile yapılan anlaşmada Yunanistan'ın attığı geri adımlar tehlike oluşturuyor ve bunun çözümü için de ulusal diplomatik ve savunma stratejileri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446'ya yükseldi
İçişleri Bakanlığından 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge
Fenerbahçe'de koronavirüs sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı
İspanya Kovid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle 11 ek önlem açıkladı
AB'den Kovid-19 aşısı için alım anlaşması

Benzer haberler

Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı

Almanya’dan Doğu Akdeniz’de taraflara gerilimi düşürme çağrısı

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras: Mısır ile yapılan anlaşma tehlikeli

Avrupa, Batı Trakya'da Yunanistan'ın ihlallerine sessiz kalıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: AB ile ilişkimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: AB ile ilişkimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz
Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki politik amaçları ile askeri araçları arasındaki dengesizlik

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki politik amaçları ile askeri araçları arasındaki dengesizlik
Yunanistan, Türk azınlığa ayrımcı politikalar dayatmayı sürdürüyor

Yunanistan, Türk azınlığa ayrımcı politikalar dayatmayı sürdürüyor