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Dünya

ABD 60'tan fazla Çinli firmayı kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle aralarında mikroçip üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi'nin (SMIC) de bulunduğu 60'tan fazla Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurdu.

Dilara Zengin   | 18.12.2020
ABD 60'tan fazla Çinli firmayı kara listeye aldı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin belirli ABD teknolojilerini edinme kabiliyetinin sınırlanacağı, ABD'li ihracatçıların bu şirketlere satış yapmak için lisans başvurusu yapması gerekeceği belirtildi. 

Açıklamada, SMIC'in yanı sıra 60'ın üzerinde şirketin ABD'nin ulusal güvenlik veya dış politika çıkarlarına aykırı olduğu düşünülen eylemleri nedeniyle kara listeye eklendiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu şirketler arasında; Çin'deki insan hakları ihlallerine imkan tanıyan, Güney Çin Denizi'ndeki silahlanmayı ve hukuka aykırı denizcilik iddiaları destekleyen, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun programlarını desteklemek için ABD menşeli malları satın alan kuruluşlar ile ABD'nin ticari sırlarını çalmaya teşebbüs eden kuruluşların yer aldığı aktarıldı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise konuya ilişkin değerlendirmesinde "Gelişmiş ABD teknolojisinin, giderek daha savaşçı bir hasımın ordusunu oluşturmasına yardımcı olmasına izin vermeyeceğiz." yorumunu yaptı.

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