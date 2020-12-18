Euro
9.33
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,883.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul, İstiklal Caddesi. Sakarya, Çark Caddesi.
logo
Dünya

Fransa’da Macron’un Elysee Sarayı'nda verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusu

Fransa’da dün yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan CumhurbaşkanıMacron’un önceki akşam düzenlediği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Alaattin Doğru   | 18.12.2020
Fransa’da Macron’un Elysee Sarayı'nda verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusu Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Fransa’da dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Aralık Çarşamba akşamı Elysee Sarayında Başbakan Jean Castex dahil 10’dan fazla davetlinin katıldığı bir yemek düzenledi.

Fransa Koronavirüs Mağdurları Kolektifi ile serbest meslek ve restoran sahiplerine ait Les Pendus derneklerinin görevlendirdiği avukat Fabrice Di Vizio, Cumhurbaşkanı Macron’un dün Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından Paris kamu savcılığına, Başbakan hariç yemeğe katılan tüm davetliler hakkında diğerlerinin hayatını tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulundu.

Başbakanı yargılamaya yetkili Cumhuriyet Adalet Mahkemesine ise Castex hakkında şikayette bulunan Di Vizio, yayımladığı basın açıklamasında, aciliyet gerektirmeyen yemekte Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini vurguladı.

Fransa ceza kanununda başkalarının hayatını tehlikeye atma suçu 1 yıl hapis ve 15 bin avro parayla cezalandırılıyor.

Söz konusu yemek daveti, sokağa çıkma yasağının başlamasından saatler sonra bitmişti.

Macron’un dün Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından yemeğe katılanlardan Başbakan Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand temaslı sayılarak 7 gün karantinaya girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç'te Kovid-19'a yönelik yeni tedbirler
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı
Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 410 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç'te Kovid-19'a yönelik yeni tedbirler

Fransa’da Macron’un Elysee Sarayı'nda verdiği yemeğe katılanlar hakkında suç duyurusu

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı

Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
Bulaşıcı hastalık aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilebilmesi Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirecek

Bulaşıcı hastalık aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilebilmesi Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirecek