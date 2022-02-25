Dolar
14.06
Euro
15.75
Altın
1,909.49
ETH/USDT
2,605.00
BTC/USDT
38,500.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı Kiev'den yayındayız
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 25.02.2022
ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi

Washington

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı kaydedildi.

Kısıtlamaların Rusya'nın önemli teknolojik girdilere erişimini engelleyeceği belirtilen açıklamada, bu kısıtlamaların Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojilere uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kısıtlamaların ABD'de üretilen ürünlerin yanı sıra ABD ekipmanı, yazılımı ve planları kullanılarak yapılan yabancı ürünleri de kapsadığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, 49 Rus askeri işletmesinin kara listeye alındığı belirtilerek, bunlara ihracatın kısıtlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna'da yaşayanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla kararlı ve yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini vurgulayan Raimondo, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini destekleyen ürünleri, yazılımları ve teknolojileri kısıtlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı

Benzer haberler

Beyaz Saray Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların 'etkili' olacağını düşünüyor

Beyaz Saray Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların 'etkili' olacağını düşünüyor

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi

Avrupa Konseyi, Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendirecek

Zelenskiy: Ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık

Zelenskiy: Ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi

Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı

Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı