Dolar
43.59
Euro
51.89
Altın
5,070.03
ETH/USDT
2,053.00
BTC/USDT
69,706.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY, ocak ayında 7,6 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 10 artırarak 7,6 milyon yolcu taşıdı.

Gökhan Yılmaz  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
THY, ocak ayında 7,6 milyon yolcu taşıdı

Istanbul

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin ocak ayı yolcu ve kargo trafik verileri paylaşıldı.

Arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2025 yılının yüzde 10 üzerine çıkaran THY, bu ayda toplam 7,6 milyon yolcu taşıyarak, yüzde 84 doluluk oranına ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklanan rakamlara göre, THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,5 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2025 döneminde 2,8 milyon iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10,8 artarak 3,1 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre bazında Ocak 2025 döneminde 21,5 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 10 artarak 23,7 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Ocak 2026 döneminde, 2025 yılına göre yüzde 18,8 artarak 178,3 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 522 oldu.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Yağışlar ve alternatif kaynaklarla beslenen Sapanca Gölü 30 santimetre yükseldi
    İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
    Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak
    Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
    İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
    bannerpartial1
    bannerpartial2

    Benzer haberler

    THY, ocak ayında 7,6 milyon yolcu taşıdı

    THY, ocak ayında 7,6 milyon yolcu taşıdı

    THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası

    10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet