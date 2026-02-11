Dolar
logo
Ekonomi

THY'de yolcu memnuniyeti yüzde 86'ya ulaştı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin yolcu memnuniyetinin yüzde 86'ya çıktığını bildirdi.

Kenan Irtak  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
THY'de yolcu memnuniyeti yüzde 86'ya ulaştı

İstanbul

Ekşi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025'te uçak içi ekranlarda 1 milyon 200 bin yolcunun katılımı ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Görüşlerini aldıkları yolcuların memnuniyet oranlarını aktaran Ekşi, "​2024 yılına göre memnuniyet oranları, ikram 79'dan 82'ye, kabin ekibi 88'den 90'a, genel memnuniyet 82'den 86'ya çıktı. Memnuniyetiniz ile yükseliyoruz." ifadelerini kullandı.

