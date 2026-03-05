Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD'lilerin yarısından fazlası, İran'a saldırıların ülkeleri için daha büyük tehdit oluşturmasından endişeli

ABD'de yürütülen ankete göre, kamuoyunun yüzde 54'ü, İran'a yönelik saldırıların ülkesi için daha büyük tehdit oluşturacağını düşünüyor.

Damla Delialioğlu  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
ABD'lilerin yarısından fazlası, İran'a saldırıların ülkeleri için daha büyük tehdit oluşturmasından endişeli

Ankara

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS'nin 1004 ABD'li ile 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde yürüttüğü ankette, İran'a yönelik saldırıda kamuoyunun ilk tepkisi incelendi.

Katılımcıların yüzde 59'u, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarını tasvip etmezken, yüzde 41'i bu operasyonları desteklediğini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 54'ü saldırıların İran'ın "ABD için daha büyük tehdit teşkil etmesinden" endişe duyduğunu ifade ederken, yüzde 28'i ise İran'ın "ABD için daha az tehdit haline geleceğini" düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesini ele almaya yönelik "açık planı" olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı "hayır" yanıtını verirken, yüzde 40'ı karşıt görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 44'ü, ABD'nin İran hükümetini devirmeye çalışmasından yana olduğunu belirtirken, yüzde 56'sı buna karşı olduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasında uzun vadeli çatışma ihtimalinin sorulması üzerine katılımcıların yüzde 56'sı bunun, "bir nebze muhtemel", yüzde 24'ü ise "çok yüksek ihtimal" olduğunu dile getirdi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

