Dolar
43.65
Euro
51.93
Altın
4,944.96
ETH/USDT
1,910.10
BTC/USDT
65,565.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı

İzmir Valiliği, vatandaşları kentte aralıklarla etkili olacak sağanak ve lodos konusunda uyardı.

Haydar Toprakçı  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağışların bu akşam saat 22.00 ile yarın saat 18.00 arasında en güçlü seviyeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın kent genelinde etkili olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Derelerdeki su debilerinin ciddi şekilde yükselmiş olması nedeniyle özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerimizde bulunan dere yataklarında taşkın riski yüksek seviyededir." ifadesi yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kent genelinde kuvvetli lodos beklendiğine işaret edilen açıklamada, kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve soba, doğal gaz kaynaklı risklere karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda kent sakinlerine çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları, su birikintisi bulunan yollarda dikkatli seyretmeleri, çatı altları ve riskli alanlarda bulunmamaları, resmi kurumlarımızın yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Bakan Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı'nın kapanışında konuştu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı

İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı

Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi

Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı

Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Muğla'da ocak-şubat yağışları barajlar ve su kuyularına yaradı

Muğla'da ocak-şubat yağışları barajlar ve su kuyularına yaradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet