Gündem

Bartın'da sağanak taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı taştı.

Akif Yaman  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Bartın'da sağanak taşkına neden oldu Fotoğraf: Akif Yaman/AA

Bartın

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümünü su basarken, bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İskele Caddesi'nde teknelerin bağlandığı iskele ile yürüyüş yolları da su altında kaldı.

AFAD, polis ve belediye ekipleri, ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

