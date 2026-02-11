Dolar
Ekonomi

AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

AJet, ramazan ayında seyahat etmek isteyenlere yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kenan Irtak  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

İstanbul

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AJet'in WhatsApp kanalına katılanlar, yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli uçabilecek.

Biletini bugün ve yarın alanlar, WhatsApp kanalından paylaşılacak kod ile 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasında uçuşlardan indirimli faydalanabilecek.

İndirim "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınacak biletlerde geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
