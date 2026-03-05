AJet'in Tiran seferleri başladı
AJet, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a İstanbul ve Ankara'dan sefer başlattı.
İstanbul
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk seferini gerçekleştiren uçak, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.
Bu hatta seferler pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün icra edilecek.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tiran'a ilk seferini de bugün başlatan AJet, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün bu hatta uçuş düzenleyecek.