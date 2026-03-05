Dolar
44.00
Euro
51.05
Altın
5,066.24
ETH/USDT
2,078.60
BTC/USDT
71,056.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız.
logo
Ekonomi

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 85 doların üzerine çıktı.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

Ankara

Dün 84,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,40 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 22.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 85,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da giderek büyüyen jeopolitik gerilim etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın bölgedeki enerji üretimi, petrol sevkiyatı ve deniz taşımacılığı üzerinde yarattığı riskler piyasaları doğrudan etkiliyor. Bölgedeki bazı büyük üreticilerin güvenlik ve lojistik sorunları nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalmaları da küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatları yükseltiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların "başarılı" olduğunu iddia ederek saldırılara devam edecekleri mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı hazırlıklı olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahreyn'de ulusal petrol şirketine ait bir tesisin İran'dan düzenlenen misilleme saldırılarında vurulduğu bildirildi. El-Meamir bölgesinde bir tesisin hedef alındığı ve yetkililerin olayla ilgilendiği aktarıldı. Açıklamada, "İran saldırısının hedefi olan Meamir'deki tesislerden birinde çıkan yangın kontrol altına alındı." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı'nda da ABD şirketine ait bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtildi. Sonangol Marine Services şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan petrol tankerinin kendilerine ait ve Bahamalar bandralı olduğu belirtildi. Petrol tankerine "bombalı bir teknenin" çarptığı aktarılan açıklamada, hasar gören tankerden petrol sızıntısı olduğu kaydedildi. Açıklamada, saldırının menşeine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise ABD ile İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu Orta Doğu'da artan gerginlikten nükleer tesislerin etkilenme tehdidinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol üretim bölgelerine veya kritik enerji nakil hatlarına sıçraması durumunda küresel enerji piyasalarında daha sert fiyat dalgalanmaları görülebilir. Bu nedenle yatırımcılar ve piyasa analistleri özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,42 doların direnç, 82,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi

Benzer haberler

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

Küresel tahvil piyasaları jeopolitik risklerin zincirleme etkileriyle sarsılıyor

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla bölge ülkeleri alternatif ihracat yolu arayışında

Hürmüz Boğazı'nın kapanması Asya’yı doğrudan, küresel ekonomiyi zincirleme etkileyebilir

Hürmüz Boğazı'nın kapanması Asya’yı doğrudan, küresel ekonomiyi zincirleme etkileyebilir
Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi

Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi
Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet