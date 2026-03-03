Dolar
43.98
Euro
51.06
Altın
5,146.50
ETH/USDT
1,964.50
BTC/USDT
67,080.00
BIST 100
13,056.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı

Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 6 yükseldi.

Firdevs Yüksel  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı

İstanbul

Dün 79,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,15 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,97 artışla 82,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,6 artarak 76,08 dolardan alıcı buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dün 82,37 dolara çıkarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün vadeli varil fiyatı ise bugün 82,80 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, dün gece İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçiş girişimlerine müdahale edileceğini belirtmişti. Cebbari, deniz taşımacılığının yanı sıra bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini ifade etmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 73 dolar seviyesindeydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Benzer haberler

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yüzde 6 arttı

Emtia piyasalarında ABD-İran gerilimi etkili oldu

Emtia piyasalarında jeopolitik gerilim ve tarife belirsizliği etkili oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet